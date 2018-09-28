Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9940 5,9950 6,0220 6,0230 Avro 7,0240 7,0250 6,9740 6,9750 Sterlin 7,8530 7,8920 7,7760 7,8150 İsviçre Frangı 6,1350 6,1660 6,1190 6,1490 ANKARA ABD Doları 5,9700 6,0400 5,9600 6,0300 Avro 6,9600 7,0500 6,8800 6,9900 Sterlin 7,7390 7,9990 7,6250 7,8940
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