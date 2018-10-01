Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,01306,0150Avro6,96806,9700Sterlin7,82907,8320ANKARA ABD Doları5,98006,0500Avro6,93007,0000Sterlin7,68607,9000
Doğalgaza zam! Reuters duyurdu
Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı
Rusya'dan dolar açıklaması: ABD'yi zayıflatacak
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Gelir İdaresi 'vergi borçlularını' açıkladı
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Dolar ne kadar? 28 Eylül dolar kuru yorumları
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum