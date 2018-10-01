Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,01306,0150Avro6,96806,9700Sterlin7,82907,8320ANKARA ABD Doları5,98006,0500Avro6,93007,0000Sterlin7,68607,9000

