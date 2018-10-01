Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,98205,9830Avro6,94706,9480Sterlin7,75007,7890 ANKARA ABD Doları5,93005,9900Avro6,87006,9600Sterlin7,61707,8530

