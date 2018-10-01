Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0220 6,0230 5,9500 5,9510 Avro 6,9740 6,9750 6,9120 6,9130 Sterlin 7,7760 7,8150 7,7460 7,7850 İsviçre Frangı 6,1190 6,1490 6,0220 6,0520 ANKARA ABD Doları 5,9600 6,0300 5,9000 5,9700 Avro 6,8800 6,9900 6,8300 6,9300 Sterlin 7,6250 7,8940 7,5950 7,8530

