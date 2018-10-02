Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,98405,9860Avro6,89906,9010Sterlin7,78007,8000ANKARA ABD Doları5,94006,0000Avro6,84506,9150Sterlin7,59407,8410

