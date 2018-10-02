Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,04006,0410Avro6,96206,9630Sterlin7,78707,8270 ANKARA ABD Doları5,97006,0500Avro6,87006,9710Sterlin7,62507,9170
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