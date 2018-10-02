FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,9500 5,9510 6,0000 6,0010 Avro 6,9120 6,9130 6,9260 6,9270 Sterlin 7,7460 7,7850 7,7600 7,7990 İsviçre Frangı 6,0220 6,0520 6,0770 6,1080 ANKARA ABD Doları 5,9000 5,9700 5,9600 6,0200 Avro 6,8300 6,9300 6,8600 6,9300 Sterlin 7,5950 7,8530 7,5910 7,8590

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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