Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,98805,9890Avro6,93706,9380Sterlin7,76507,8040ANKARA ABD Doları5,97006,0200Avro6,89006,9600Sterlin7,62707,8520
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