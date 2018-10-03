Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,98805,9890Avro6,93706,9380Sterlin7,76507,8040ANKARA ABD Doları5,97006,0200Avro6,89006,9600Sterlin7,62707,8520

