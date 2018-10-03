Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,02606,0270Avro6,97806,9790Sterlin7,81207,8520 ANKARA ABD Doları5,99006,0500Avro6,91006,9900Sterlin7,65007,8860

