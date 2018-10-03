FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 17:07 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0000 6,0010 6,0330 6,0340 Avro 6,9260 6,9270 6,9610 6,9620 Sterlin 7,7600 7,7990 7,8070 7,8460 İsviçre Frangı 6,0770 6,1080 6,0730 6,1040 ANKARA ABD Doları 5,9600 6,0200 6,0000 6,0500 Avro 6,8600 6,9300 6,9100 6,9700 Sterlin 7,5910 7,8590 7,6680 7,9040

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar döviz kurları

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