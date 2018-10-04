Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.40 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,07006,0710Avro6,98506,9860Sterlin7,83507,8740ANKARA ABD Doları6,01006,0800Avro6,88006,9700Sterlin7,65207,9340
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!
ABD'nin en zengin ismi serveti 160 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu
Dolar ne kadar? 3 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum