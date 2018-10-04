Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,17306,1740Avro7,11007,1110Sterlin7,94507,9850 ANKARA ABD Doları6,10006,2000Avro6,99507,1250Sterlin7,77508,1040
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