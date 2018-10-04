Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0330 6,0340 6,1480 6,1490 Avro 6,9610 6,9620 7,1010 7,1020 Sterlin 7,8070 7,8460 7,9720 8,0120 İsviçre Frangı 6,0730 6,1040 6,1730 6,2040 ANKARA ABD Doları 6,0000 6,0500 6,1000 6,1700 Avro 6,9100 6,9700 7,0000 7,1000 Sterlin 7,6680 7,9040 7,7770 8,0500

