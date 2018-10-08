Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,15406,1550Avro7,06707,0680Sterlin7,97908,0190 ANKARA ABD Doları6,11006,1800Avro7,00007,0900Sterlin7,87708,1190

