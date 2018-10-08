Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,16406,1650Avro7,10107,1020Sterlin8,06708,0690ANKARA ABD Doları6,12006,1900Avro7,03007,1200Sterlin7,87708,1190

