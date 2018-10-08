Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,16406,1650Avro7,08407,0850Sterlin7,99608,0460 ANKARA ABD Doları6,10006,1700Avro7,00007,0900Sterlin7,84408,1050
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