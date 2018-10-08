Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,19806,1990Avro7,13207,1330Sterlin8,08908,0900ANKARA ABD Doları6,12006,2200Avro7,03007,1400Sterlin7,84108,1150
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