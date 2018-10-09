döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0970 6,0980 Avro 7,0010 7,0020 Sterlin 7,9530 7,9940 ANKARA ABD Doları 6,0550 6,1150 Avro 6,9450 7,0250 Sterlin 7,8120 8,0530

