FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0970 6,0980 Avro 7,0010 7,0020 Sterlin 7,9530 7,9940 ANKARA ABD Doları 6,0550 6,1150 Avro 6,9450 7,0250 Sterlin 7,8120 8,0530

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Kanlıca’da icradan açık artırma ile satılık yalı hissesiKanlıca’da icradan açık artırma ile satılık yalı hissesi
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esaslarıRG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Motorine zam!

Motorine zam!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

IMF'den 'Türkiye ekonomisi' kararı!

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatı

Kadın girişimcilerin hedefi oyuncak ihracatı

Eylül’de en çok euro kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Eylül’de en çok euro kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Altan Elmas: Geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kuruyoruz

Altan Elmas: Geleceğe miras bırakacağımız bir şehir kuruyoruz

1614 kişilik işe 8 bin 636 başvuru

1614 kişilik işe 8 bin 636 başvuru

KOBİ'ler için tasarruf önerileri

KOBİ'ler için tasarruf önerileri

Kanlıca’da icradan açık artırma ile satılık yalı hissesi

Kanlıca’da icradan açık artırma ile satılık yalı hissesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.