Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,12406,1250Avro7,03307,0340Sterlin7,96508,0050 ANKARA ABD Doları6,08506,1450Avro6,97007,0500Sterlin7,82908,0580
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