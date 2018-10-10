Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,09106,0920Avro7,01107,0120Sterlin8,00048,0380ANKARA ABD Doları6,05006,1100Avro6,95007,0200Sterlin7,85408,0840
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