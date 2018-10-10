Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları6,11806,1190Avro7,03207,0330Sterlin8,00708,0480 ANKARA ABD Doları6,08006,1400Avro6,98007,0500Sterlin7,87608,1070
Ankara'da ulaşıma ve ekmeğe zam yok!
Ula'nın susamına Yunan ve Japon ilgisi
Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...
Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum