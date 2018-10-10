Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,1380 6,1390 6,0370 6,0380 Avro 7,0320 7,0330 6,9570 6,9580 Sterlin 7,9840 8,0240 7,9360 7,9760 İsviçre Frangı 6,1510 6,1820 6,0660 6,0960 ANKARA ABD Doları 6,0750 6,1450 6,0100 6,0600 Avro 6,9500 7,0400 6,9100 6,9700 Sterlin 7,8330 8,0620 7,7900 8,0070
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