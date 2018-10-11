Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları6,02206,0230Avro6,96506,9660Sterlin7,93607,9760
ANKARA ABD Doları5,98006,0400Avro6,90006,9800Sterlin7,79008,0310
Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu
Emeklilere memurluk yolu görüldü
Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme
Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Hayatınızı kolaylaştıracak yepyeni bir uygulama: OtoParlat
Dacia Duster, emisyon standartlarına uyum sağlayacak!
Bakan Albayrak: Ekonomide dengelenme başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum