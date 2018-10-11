döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,97805,9790Avro6,91006,9110Sterlin7,86607,9050 ANKARA ABD Doları5,95006,0100Avro6,86006,9300Sterlin7,75507,9830
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