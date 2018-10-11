Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 6,0370 6,0380 5,9920 5,9930 Avro 6,9570 6,9580 6,9340 6,9350 Sterlin 7,9360 7,9760 7,8980 7,9370 İsviçre Frangı 6,0660 6,0960 6,0380 6,0680 ANKARA ABD Doları 6,0100 6,0600 5,9500 6,0100 Avro 6,9100 6,9700 6,8750 6,9550 Sterlin 7,7900 8,0070 7,7300 8,0030
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