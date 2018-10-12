Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,89605,8980Avro6,83006,8320Sterlin7,79207,8010
ANKARA ABD Doları5,86005,9400Avro6,78006,8800Sterlin7,62507,8850
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