döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,94205,9430Avro6,88906,8900Sterlin7,85607,8690 ANKARA ABD Doları5,90006,0000Avro6,83006,9500Sterlin7,67307,9910
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