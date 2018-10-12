döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,94205,9430Avro6,88906,8900Sterlin7,85607,8690 ANKARA ABD Doları5,90006,0000Avro6,83006,9500Sterlin7,67307,9910

