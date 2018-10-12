döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,99205,9930 5,9310 5,9320Avro 6,93406,9350 6,8500 6,8510Sterlin 7,89807,9370 7,8160 7,8240İsviçre Frangı 6,03806,0680 5,9550 5,9850ANKARA ABD Doları 5,95006,0100 5,8700 5,9700Avro 6,87506,9550 6,7700 6,8900Sterlin 7,73008,0030
7,6260 7,8850
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