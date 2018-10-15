döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,8410 5,8420 Avro 6,7510 6,7520 Sterlin 7,6370 7,6760 ANKARA ABD Doları 5,7900 5,8700 Avro 6,6900 6,7900 Sterlin 7,5170 7,7630

