döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84005,8410Avro6,76206,7630Sterlin7,67707,6830 ANKARA ABD Doları5,80005,8700Avro6,70006,7850Sterlin7,49007,7460

