döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,84005,8410Avro6,76206,7630Sterlin7,67707,6830 ANKARA ABD Doları5,80005,8700Avro6,70006,7850Sterlin7,49007,7460
Albayrak: Kötü dönemi geride bıraktık
Elektrik faturalarında yeni dönem
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Nissan Qashqai yenilendi
Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum