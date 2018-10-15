döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış SalıABD Doları 5,9310 5,9320 5,7820 5,7830Avro 6,8500 6,8510 6,7010 6,7020Sterlin 7,8160 7,8240 7,6000 7,6080İsviçre Frangı 5,9550 5,9850 5,8110 5,8410ANKARA ABD Doları 5,8700 5,9700 5,7300 5,8000Avro 6,7700 6,8900 6,6300 6,7200Sterlin 7,6260 7,8850
7,4210 7,6540
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