Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,79405,7950Avro6,71306,7140Sterlin7,60657,6445ANKARA ABD Doları5,74505,8250Avro6,64006,7400Sterlin7,43207,6890

