FİNANS

Döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 12:08 | Son Güncelleme

Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77805,7790Avro6,69906,7000Sterlin7,62707,6330 ANKARA ABD Doları5,72005,8000Avro6,62006,7200Sterlin7,44107,6750

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