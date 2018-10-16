döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,77805,7790Avro6,69906,7000Sterlin7,62707,6330 ANKARA ABD Doları5,72005,8000Avro6,62006,7200Sterlin7,44107,6750

