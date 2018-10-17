Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,59106,5920Sterlin7,45707,4940 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,52506,6050Sterlin7,33907,5590
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