Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69505,6960Avro6,59106,5920Sterlin7,45707,4940 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,52506,6050Sterlin7,33907,5590

