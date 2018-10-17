döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış ABD Doları 5,7770 5,7780 5,6940 5,6950Avro 6,7000 6,7010 6,5750 6,5760Sterlin 7,6310 7,6440 7,4480 7,4850İsviçre Frangı 5,8190 5,8480 5,7160 5,7450ANKARA ABD Doları 5,7400 5,8050 5,6550 5,7150Avro 6,6450 6,7300 6,5150 6,5900Sterlin 7,4410 7,6750
7,3260 7,5350
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