Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,61805,6190Avro6,45606,4570Sterlin7,31807,3550

ANKARA ABD Doları5,56005,6400Avro6,38006,4800Sterlin7,15607,4080

