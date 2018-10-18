Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6940 5,6950 5,5810 5,5820 Avro 6,5750 6,5760 6,4200 6,4210 Sterlin 7,4480 7,4850 7,2670 7,3200 İsviçre Frangı 5,7160 5,7450 5,5840 5,6120 ANKARA ABD Doları 5,6550 5,7150 5,5300 5,6100 Avro 6,5150 6,5900 6,3500 6,4400 Sterlin 7,3260 7,5350 7,1280 7,3800
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