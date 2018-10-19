Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,61105,6120Avro6,43206,4330Sterlin7,29907,3360
ANKARA ABD Doları5,55005,6300Avro6,36006,4500Sterlin7,12807,3920
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