Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,61105,6120Avro6,43206,4330Sterlin7,29907,3360

ANKARA ABD Doları5,55005,6300Avro6,36006,4500Sterlin7,12807,3920

