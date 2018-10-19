Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,63205,6330Avro6,45106,4520Sterlin7,28607,3230 ANKARA ABD Doları5,57505,6550Avro6,38006,4700Sterlin7,16707,4090
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