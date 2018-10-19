Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5810 5,5820 5,6440 5,6450 Avro 6,4200 6,4210 6,4880 6,4890 Sterlin 7,2670 7,3200 7,3300 7,3670 İsviçre Frangı 5,5840 5,6120 5,6380 5,6660 ANKARA ABD Doları 5,5300 5,6100 5,6000 5,6700 Avro 6,3500 6,4400 6,4150 6,4950 Sterlin 7,1280 7,3800 7,1790 7,4210
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açıldı
İşte dünyanın en iyi işverenleri
SEAT Leon, yenilendi
Elektrikli araçların lideri
Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Okuyucu Yorumları 0 yorum