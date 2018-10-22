Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,63405,6350Avro6,49806,4990Sterlin7,29507,3750
ANKARA ABD Doları5,59005,6600Avro6,44006,5200Sterlin7,20107,4310
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