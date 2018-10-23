Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,72705,7280Avro6,56706,5680Sterlin7,40207,4390

ANKARA ABD Doları5,67505,7450Avro6,49506,5750Sterlin7,26907,4920

