Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,83505,8360Avro6,69506,6960Sterlin7,54907,5860 ANKARA ABD Doları5,79005,8700Avro6,63006,7300Sterlin7,44507,6820

