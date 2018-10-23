Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6780 5,6790 5,7900 5,7910 Avro 6,5200 6,5210 6,6410 6,6420 Sterlin 7,3420 7,3780 7,4900 7,5270 İsviçre Frangı 5,6800 5,7080 5,7940 5,8230 ANKARA ABD Doları 5,6300 5,6900 5,7500 5,8200 Avro 6,4550 6,5250 6,5850 6,6650 Sterlin 7,2190 7,4380 7,3670 7,5690
Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı
Bunu yaparak ayda 7 bin lira kazanabilirsiniz!
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Suzuki Jimny Kasım ayında Türkiye’de!
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum