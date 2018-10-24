Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,76105,7620Avro6,60706,6080Sterlin7,45507,4920
ANKARA ABD Doları5,71505,7850Avro6,54006,6300Sterlin7,33207,5340
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