Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,73905,7400Avro6,55306,5540Sterlin7,39607,4330 ANKARA ABD Doları5,70505,7650Avro6,51006,5800Sterlin7,30707,4910

