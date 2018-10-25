Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,72405,7250Avro6,55006,5510Sterlin7,37107,4090

ANKARA ABD Doları5,68005,7400Avro6,48006,5600Sterlin7,24707,4480

