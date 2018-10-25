Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları5,69205,6930Avro6,51006,5110Sterlin7,31907,3560 ANKARA ABD Doları5,65505,7150Avro6,44006,5200Sterlin7,23107,4310

