Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış SatışABD Doları 5,69405,69505,64805,6490Avro 6,50206,50306,44106,4420Sterlin 7,34407,38207,23807,2750İsviçre Frangı 5,69305,72205,63105,6600ANKARA ABD Doları 5,66505,72005,64005,6900Avro 6,45006,52006,41006,4800Sterlin 7,23807,41607,15807,3580

