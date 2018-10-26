Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞSATIŞABD Doları5,64605,6470Avro6,42306,4240Sterlin7,22107,2580
ANKARA ABD Doları5,60505,6550Avro6,37006,4300Sterlin7,11707,2930
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